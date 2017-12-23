General Mobile 4G, firması sayesinde yazılım güncellemesi konusunda her zaman bir adım önde duruyor. Bunun yanı sıra General Mobile 4G, ekran teknolojisinde bulunan Corning Gorilla Glass 4 ile dayanıklılığına söz ettirmiyor. Bu yazımızda General Mobile 4G Fastboot Mode’a girme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları izleyerek, General Mobile 4G’nin Fastboot Mode’a nasıl alındığını öğrenebilirsiniz.

İndirmeniz gereken dosya

Fastboot

Hazırlık

İlk önce telefonunuzun Ayarlar kısmına girin. Bunun sonrasında Telefon hakkında bölümündeki Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunarak, Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Şimdi ise Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçenekleri kısmına girin. Buradaki menüden OEM kilit açma ve USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Fastboot dosyalarını masaüstünüzde boş bir klasöre aktarın.

General Mobile 4G Fastboot Mode’a Girme

Başlangıç olarak telefonunuzu Güç tuşu yardımıyla kapatın. Ardından Ses azaltma + Güç tuşuna basılı tutarak, General Mobile 4G’yi USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın.

Şimdi ise, fastboot dosyalarınıza geri dönerek boş bir alana Shift + sağ tık komutunu uygulayın. Bunun sonucunda karşınıza gelen menüden, Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın.

CMD ekranına gelerek adb reboot fastboot komutunu girin ve enter tuşuna basın.

Bu sayede telefonunuz yeniden başlayarak fastboot mode’una geçiş yapacaktır. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza yöneltmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.