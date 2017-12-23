Bu yazımızda General Mobile 4G QFIL Kullanımı ve ROM yükleme işlemine değineceğiz. İşlem adımlarına başlamadan önce telefonunuzun Rootlu olması gerektiğini unutmayın. Eğer telefonunuz Rootlu değil ise, buraya tıklayarak ilgili makalemize gidebilirsiniz. İşlemler sonrası telefonunuz garanti dışında kalacaktır. Ayrıca alacağınız sorun ve hataların sorumluluğunun tamamen kendinize ait olduğunu da hatırlatalım.

General Mobile 4G QFIL Kullanımı ve ROM Yükleme

Hazırlık

Yazılım, Root veya herhangi yükleme işlemlerinizden önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Telefonunuzun ekranını açın ve Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Ardından Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını indirerek kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

İndirmeniz gerekenler

QFIL

ROM

QFIL Kullanarak ROM Yükleme İşlemi

Öncelikle General Mobile 4G’yi Güç tuşuna basılı tutarak kapatın.

Sonrasında ise, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Bunun sonrasında bilgisayarınıza dönerek QFIL programını açın.

Sol üst tarafta yer alan Select Build Type bölümünde Flat Build seçeneğine tıklayın. Ardından Programmer Path’ın karşısında bulunan Browser’a tıklayın. ROM klasörünüzde bulunan prog_emmc_firehouse_8929.mbn adlı dosyayı seçin.

Sağ alt kısımdaki Load XML butonuna tıklayarak ilk önce rawprogram0.xml dosyasını, sonrasında ise patch0.xml adlı dosyayı seçin. Download butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz.

Eğer işleminiz başarılı olmuşsa, Status bölümünde Download Succeed ve Finish Download yazılarını görebilirsiniz. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.