iPhone 8 ve 8 Plus modelleri bir süredir satışta. Akıllı telefon üreticileri her yeni nesil cihazda performansı arttırıyor ama batarya teknolojisi senelerden beri değişmeden lityum iyon esaslı yola devam ediyor. Sadece artan boyutla daha fazla kapasite sunuluyor ama ciddi bir gelişme yok.

iOS: Apple iPhone 8 Plus Şarj Sorunu Yaşatıyorsa

Artan yükten ötürü akıllı telefonların bataryalarına düşen yük ve stres artıyor. Apple iPhone 8 ve 8 Plus sahipleri bile bataryayla ilgili sorunlardan şikayet edebiliyor. Apple iPhone 8 Plus sahipleri özellikle şarj işlemi sırasında sorun yaşıyor. Çoğu zaman aşırı yavaş şarj oluyor ya da asla tam olarak şarj olamıyor. Donanımsal bir sorun varsa servise götürmek şart olabilir ama belki de ufak bir hatadan ötürü sorun yaşanmış bile olabilir.

iPhone 8 Plus Şarj Sorunu İzlenmesi Gereken Adımlar

Yavaş olan ya da hiç ilerlemeyen şarj sorunu varsa ilk olarak şu yöntemleri denemelisiniz. Ardından ilerleme olmazsa servise başvurmanız gerekebilir:

Şarj Portunu Temizleyin

Eğer orijinal kablo ve şarj aleti kullanıyorsanız ama şarj işlemi bir türlü ilerleme göstermiyorsa cihazın alt kısmındaki şarj portunu temizlemeyi deneyebilirsiniz. Fırçalayın ya da basınçlı hava basın ama ıslatmayın. Bu esnada toz yumakları çıkabilir. Fırçalama sırasında port içindeki tırnakları ezmemeye özen gösterin.

Şarj Adaptörünü Değiştirin

İmkan varsa bir diğer iPhone şarj adaptörü elde edin ve deneme yapıp fark var mı gözleyin. Adaptör hasar görmüşse cihaz ya da adaptör esaslı bir hız kesme olabilir. Aşırı ısınma gibi durumlarda da sistem güvenlik için akımı düşürebilir ki şarj uzar. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.