Son derece pahalı biçimde 6099 TL fiyatla satışa sunulan Apple’ın onuncu yıla özel çerçevesiz ekranlı ve Home butonsuz iPhone X modeli epey ilgi gördü ve iPhone 8 ile 8 Plus’tan çok sattı. Face ID yüz taramasıyla güvenlik kontrolü gerçekleştiren cihaz beklentileri karşılıyor ama sıkıntı çıkabilir.

iOS: iPhone X Kilit Ekranı Donma Sorunu Çözümü

Apple iPhone X sahipleri kilit ekranını pek fazla göremiyor çünkü ekrana baktıkları anda bir saniye içinde otomatik olarak doğrulama gerçekleşip masaüstü geliyor. Eğer herhangi bir nedenden ötürü iPhone X kilit ekranında donma yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Kullanıcılardan gelen bazı şikayetler var. Kilit ekranında donma sorunu sık yaşanabiliyor. Face ID ile ilgili sorunları kaldırmak adına şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

iPhone X Kilit Ekranı Donma Sorununu Aşmak

iPhone X sahiplerinin denemesi gereken ilk yöntem ayarları kurcalamak. Sorun çıkmamış olsa bile bunu deneyip önceden önlem alabilirsiniz.

Kilit Ekranında Siri Desteği

Sanal asistan Siri, çok sayıda iPhone kullanıcısının en büyük yardımcısı. Siri aynı zamanda can sıkıcı kilit ekranı donma sorununun da ilacı olabiliyor. Kilit ekranı sırasında donma yaşanırsa Siri açmayı ve rastgele bir uygulama çağırmayı deneyin. Böylece donma sorunu aşabilirsiniz. Elbette bunun için öncelikle cihaz kilitliyken Siri kullanım desteğini açmalısınız.

iPhone X Yeniden Başlatarak

Cihazlarla ilgili sorunları çözmenin en basit yolu yeniden başlatmak olabilir. Basit biçimde güç butonuna basıp tutun ve ekrana gelen kapama butonunu sağa çekin. Ardından bir kez daha aynı butona basıp yeniden başlatın. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.