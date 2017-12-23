OnePlus 6 Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu ile Geliyor

Yeni bir iddiaya göre sıradaki OnePlus akıllı telefonu – muhtemelen OnePlus 6 adında olacak – ekranın altına yerleştirilen bir parmak izi okuyucu ile gelecek. Rapor geçmişte OnePlus hakkında isabetli sızıntılar yapmış bir kaynağa işaret ediyor.

OnePlus 6

Raporun açığa çıkardığı bir başka bilgi ise cihazın Mart 2018’de gelecek olması. Mart ayının ortasında tanıtılacak ve ayın sonlarına doğru piyasaya sürülmüş olacak.

Ancak şu da var ki ekranın içinde parmak izi okuyucusu olan bir cihazın CES 2018’de tanıtılma ihtimali yüksek. Bu yüzden OnePlus bu teknolojiyle gelen ilk cihaz olmayabilir. Yine de hangisinin markete önce gireceğini henüz bilmiyoruz