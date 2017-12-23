Samsung Galaxy S5 mini’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. 2014 yılında hayatımıza giren Galaxy S5 mini orta seviye bir cihazdı ve kutusundan Android 4.4.2 KitKat versiyonuyla çıkıyordu. Sonrasında Android 5.1.1 Lollipop güncellemesini aldı. Cihazın güncelleme desteği son buldu ama geliştiricilerin hazırladığı custom ROM’larla güncel Android versiyonlarına geçiş imkanı var.

TWRP recovery kurulumu yapılmış ve root atılmış Galaxy S5 mini akıllı telefonda Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş mümkün. G800F/G800M/G800Y model numaralı cihazlar destekleniyor. ROM’da telefon görüşmeleri, kamera, flaş, GPS ve NFC’nin sıkıntılı olduğu veya hiç çalışmayabildiği belirtiliyor. Bu nedenle akıllı telefonu günlük işlerinizde kullanıyorsanız bu ROM’u yüklemeniz önerilmemekte. Bir kenarda duran Galaxy S5 mini’niz varsa Android Oreo’yu deneyimlemek için kurulum yapabilirsiniz. Tabii dilediğiniz zaman Odin ile stock ROM’a geri dönebilirsiniz.

ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy S5 mini’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. (Çalışmayan / sorunlu olan özelliklere yukarıda değinmiştik) İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemek gerekmekte.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Galaxy S5 mini’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.