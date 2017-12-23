Samsung Galaxy Trend Plus’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. S7580 model numaralı Galaxy Trend Plus akıllı telefon 2013’te kullanıma sunulmuştu ve o dönemde de hayli mütevazi bir akıllı telefondu. Cihaza güncelleme desteği yıllar önce son bulmuş olsa da meraklı geliştiricilerin hazırladığı custom ROM’larla güncel Android versiyonları denenebiliyor.

TWRP recovery kurulumu yapılmış ve root atılmış Galaxy Trend Plus akıllı telefonda Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş mümkün. Bu ROM geliştirici Đỗ Hoàng Khánh Nam tarafından hazırlanmış durumda ve çalışan / çalışmayan özelliklerle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Cihazın donanımsal özellikleri düşünüldüğünde performans sorunu yaşanması muhtemel. Bu nedenle akıllı telefonu günlük işlerinizde kullanıyorsanız bu ROM’u yüklemeniz önerilmemekte. Bir kenarda duran Galaxy Trend Plus’ınız varsa Android Oreo’yu deneyimlemek için kurulum yapabilirsiniz. Tabii dilediğiniz zaman Odin ile stock ROM’a geri dönebilirsiniz.

ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy Trend Plus’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemek gerekmekte.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Galaxy Trend Plus’ı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.