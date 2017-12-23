Samsung Gear S3 Tizen 3.0 Batarya Sorunu Düzeltildi

Geçtiğimiz ay Samsung Gear S3, Value Pack güncellemesi ile Tizen 3.0 almaya başlamıştı. Güncellemeyi alan kullanıcılar ise bataryalarının eskiye kıyasla daha çabuk tükendiğini rapor ettiler. Birkaç haftanın ardından şirket bu sorunu düzeltmek adına yeni bir yama yayınladı.

Sorunu çözen güncelleme her ülkede erişilebilir değildi – yalnızca Kanada’da yaşayan kullanıcılar yükleyebiliyordu.

Tizen 3.0 Batarya Sorunu

Avrupa’da ise Gear S3 için Tizen 3.0’ın dağıtılması yarıda kesilmişti. Zira raporlarda yine zayıf batarya probleminden bahsediliyordu. Şimdiyse dağıtımın tekrar başladığı ortaya çıktı. Güncellemenin içerisinde batarya problemini çözen bir düzeltme de var.

Henüz cihazınıza gelmediyse birkaç gün daha beklemeniz gerekebilir. Raporlara göre dağıtım gelecek ayın ilk haftasında son bulmuş olacak.