‘Tamam Google’ Android Wear 2.0’da Yavaşlamayı Çözüyor

Android Wear 2.0’lı bir cihaz mı kullanıyorsunuz? Örneğin bildirimler arasında gezinirken kısa takılmalar ve gecikmeler mi yaşıyorsunuz? Eğer cevabınız evet ise, problemi ortadan kaldıran kolay bir çözüm keşfedildi: “Tamam Google algılama” denilen özelliği kapatmak.

Dikkatli bir Reddit kullanıcısı “Ok Google detection” denilen bir özelliğin cihazında yüksek oranda kaynak harcadığını farketmiş. Bunun da akıllı saatinde yavaşlamaya ve donmalara yol açtığını söylüyor. Aşağıdaki video bu durumu açık şekilde gözler önüne sermiş.

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Bu özelliğe Ayarlar > Kişileştirme yoluyla erişebiliyorsunuz. Buradan ‘Tamam Google algılama’ ya da ‘Ok Google detection’ denilen seçeneği kapatmak sorunu ortadan kaldırıyor. Olumsuz görülebilecek tarafı ise cihazınızı her daim dinleme durumundan çıkartması. Saatinizdeki güç düğmesine basılı tutarak bu özelliğe erişmeye devam edebilirsiniz.