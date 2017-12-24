2017’nin En İyi Phablet Telefonları

Samsung Galaxy S8 bir önceki yazımızda kompakt tasarımlı telefonlar arasında kolaylıkla öne çıkmıtşı. Ancak büyük kardeşi Note 8 için aynı şeyi söylemek zor. Zira 2017’de phablet dünyasında sıkı bir rekabet vardı. Biz de 2017’nin en iyi phablet telefonları listesini sizler için hazırladık.

En İyi Phablet Telefonları

Apple iPhone X’i tanıtarak bu kez iddialı bir ürün ile geleceğinin sinyallerini verdi. Cihaz Apple’ın belirttiğine göre 5.8 inç ekrana sahip ancak yazılımsal ‘ilginçliklerden’ dolayı teorik olarak 5.5 inç kadarı kullanılabiliyor. iPhone X dar bir en boy oranı kullandığından, aynı 5.5 inç ekrana sahip olan iPhone 8 Plus aslında pratikte daha fazla yüzey alanı sunuyor. Fiyat farklılığı göz önüne alındığında iki cihazın da avantajları olduğu söylenebilir.

Apple iPhone 8 Plus • Apple iPhone X

Kutu tasarımlı ve iri V10 ile V20’nin devamı olan V30 bu listede olmayı hak ediyor. Bu yılın modeli 6 inç ekranı, eşsiz bir ultra geniş kamerası, şık ve ince tasarımıyla dikkat çekti. Firma tüm bunları beğenilen 18:9 en oy oranıyla birleştirmeyi başarabilmiş.

Diğer tarafta ise hoparlörleri ön yüzünde bulunan ve aynı ekrana sahip ancak daha iri bir model var: Google Pixel 2 XL. Bu cihazlar bir akıllı telefonda bulunabilecek en iyi iki kameraya sahipler.

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LG V30 • Google Pixel 2 XL

Huawei de kamera tarafında büyük bir marka. Mate 10 ve 10 Pro bazı farklılıklara sahip olsalar da bunlar iPhone örneklerinde olduğu kadar gece ve gündüz gibi belirgin değiller.



Huawei Mate 10 • Huawei Mate 10 Pro

U11+ bu yıl 18:9 en boy oranı ve U11’in harika kamerasıyla gelerek amiral gemisi sınıfına giriş yaptı. OnePlus 5T diğer taraftan 5’in kamerasını kullanmıyor ancak daha uzun bir ekran ve rekabet etmesi zor bir fiyat/performans oranına sahip.



HTC U11+ • OnePlus 5T

Moto Z2’yi ilginç yapan nokta MotoMods aksesuarlarıyla uyumlu olması denilebilir. Bu aksesuarlar ile daha yüksek desibel, ekstra batarya ömrü ve yoldayken fotoğraflarınızı basabilen mini yazıcınız oluyor.

Listemizdeki Nokia 8, 5.3 inç ekranına rağmen V30 ile aynı gövde boyutuna sahip. Ancak bu Nokia 8’in iyi bir amiral gemisi olmadığı anlamına gelmiyor. Nokia 8 rakipleriyle yarışabilecek donanımlara sahip bir cihaz.

Note 8 alfabetik olarak sıralanmış listemizin son sırasında. Cihaz kusursuz bir ekrana, çift kameraya ve alışılagelmiş S-Pen’e sahip. Şimdiye kadar üretilmiş en iyi Note olduğu su götürmez.



Motorola Moto Z2 Force • Nokia 8 • Samsung Galaxy Note8

Bizim listemiz bu kadar. Sizin favori phablet telefonunuz hangisiydi?