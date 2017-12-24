Android: Bucket Uygulamasıyla Para Biriktirmeyi Kolaylaştırın

Günümüzde kazançlar düşük ve masraflar yüksek. Para biriktirmek zorlaşıyor. Bu yüzden masraflarınızı takibe alarak en çok zararı hangilerinin verdiğini görebilir, kıyaslama yaparak durumu iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Eskiden olduğu gibi faturaları saklamanıza gerek yok.

Android: Bucket Uygulamasıyla Masrafları Kontrol Edin

Piyasada masraf analizi yapabilen çok sayıda uygulama var. Bunlar arasına eklenen en yeni seçeneklerden biri olan Bucket uygulamasının şimdilik sadece Android sürümü bulunuyor ve ücretsiz indirilebiliyor:

Uygulamayı indirin ve kurun. Ardından başlatınca tanıtım bilgileri gösteriliyor olacak. İlk etapta yeni olduğundan herhangi bir kayıt yok ve ana ekran boş gelecek. Alttaki artı butonuna basarak kayıt girdisi yapabilirsiniz.

Ardından isim ve varsa açıklama girin. Örneğin bir bisiklet almak için 1000 TL biriktirmek istiyorsanız yazın. Ardından şu ana kadar ayırdığınız parayı yazın ve hedefe kalan miktarı görün. Aylık eklemelerle ne kadar sürede ulaşabileceğinizi görün.

Tarihleri ve o tarihte ayrılan parayı girmek ve düzenlemek size kalıyor. Uygulamanın ayar kısmına girmek içinse soldaki menüye tıklayın.

Ayarlar çok az. Sadece para birimi seçilebiliyor ve bildirimler açılıp kapatılabiliyor. Şimdilik TL olmaması şaşırtıcı ama zaman içinde eklenebileceğini düşünüyoruz. Para biriktirmeyi teşvik eden ve ilerleme durumu gösteren sade bir uygulama. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.