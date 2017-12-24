Samsung Galaxy serisi cihazların en beğenilen yanlarından biri parlak ve göz alıcı görüntüler sunan AMOLED ekranlar. Kontrast oranı çok yüksek ve görüş açıları inanılmaz. Bunu başarılı biçimde kullanan daima açık ekrna özelliğinde sadece belirli kısımda önemli bilgiler gösteriliyor.

Android: Galaxy Note 8 Daima Açık Ekrana Özel Tema

Siyah kısımlara ağırlık veriliyor ve böylece kapalı kalan piksellerle güç tüketimi düşürülüyor. Samsung cihazlarda daima açık ekranla ilgili belirli düzenleme seçenekleri var ama sınırlı. Aslında daha önceleri Nokia, Motorola ve LG de daima açık ekran sunmuştu. Samsung sürekli iyileştirme yapıyor ve seçenekleri arttırıyor. Son nesil Galaxy Note 8 ile gelen daima açık ekran çok başarılı.

Samsung’un sunduğu daima açık ekran özelleştirmeleri sınırlı ama XDA geliştiricisi Mr.Ash.Man kolları sıvadı ve kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sundu. Elbette şunu unutmamak gerekiyor: daima açık ekranda parlak ve renkli görsellerin anlamı yok. Sadece önemli bilgiler ve sade biçimde gösterilmeli.

Aynı zamanda bu modlarla tarih ve batarya bilgisini gizlemek de mümkün. Aynı zamanda sıkıcı font yerine daha fazla font seçeneği var. Bunun için güvenlik ayarları içinden bilinmeyen kaynaklara izin vermelisiniz. Samsung cihazda en azından Android Nougat sürümü yüklü olmalı.

Özel arka plan modu

Tarih ve batarya kaldırma

Font modları

APK paketlerini indirdikten sonra istediğiniz kurun ve telefonu yeniden başlatın. Ardından ayarlar içinden kilit ekranına girip daima açık ekranı bulun ve kurmak istediklerinizi seçip onay verin. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.