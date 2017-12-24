Huawei firması son zamanlarda inanılmaz bir atağa geçti ve akıllı telefon üreticilerini alta itip listelerde yükseldi. Samsung’u yakalamak için ataklarını sürdüren ve yeni modeller ilan eden firmanın mevcut cihazlara nasıl destek verdiği merak konusu. Çin’deki sunucular ağır kalabilir.

Android: Huawei Cihazlar İçin Firmware Bulmak, İndirmek

Bu sene içinde Mate 10 ve Mate 10 Pro amiral gemilerini ilan eden ve gövde gösterisi yapan firmanın Android 8.0 Oreo güncellemerini sunmak için harıl harıl çalıştığı ifade ediliyor. Cihazınız için doğru firmware dosyasını alıp kurabilmek için OTA adlı havadan gelen paketleri beklemek ve Wi-Fi ile indirmek gerekiyor ama çok gecikebiliyorlar. Bu yüzden kendiniz cihaza uygun modeli bulup indirerek kurabilirsiniz.

Team MT ve XDA üyesi gmanrainy tarafından geliştirilmiş olan bir araçla dosyaları bulup indirmek kolaylaşıyor. Huawei Firmware Finder adı verilen aracın Windows ve Android sürümleri yer alıyor. Windows ortamında en az Vista SP1 şart ve .NET Framework 4.5.2 ya da üstü olmalı. Özellikleri arasında firmware arama, proksi sunucu kullanma, dahili firmware yükleyici var.

İndirme linki: http://pro-teammt.ru/projects/hwff/GetLatestVersion.action

İndirip kurun ve ardından başlatın. Üstteki butona basıp cihaz modelini seçin. Modeli görmek için cihaz ayarlarında hakkında kısmındaki model numarasına bakabilirsiniz. Ardından gelen listeden en uygun olana tıklayın.

Sonraki adımda devam edin ve indirme linklerini görün. Bulunan dosyalar dışında veritabanında yer alan diğer dosyaları da görebilirsiniz. Linkleri kullanarak dosya indirme işlemini başlatın. Kısa sürede sonuca gitmenize olanak verecek. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.