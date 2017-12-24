Instagram‘da paylaşılan, telefon galerisine kaydetmek istediğiniz tüm fotoğrafları ve videoları Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Android: Instagram’da Birden Fazla Fotoğrafı ve Videoyu Aynı Anda Telefona İndirme

Instagram’da birden fazla fotoğrafı aynı anda telefona indirmek için akıllı telefonunuza FastSave for Instagram isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefona indirdikten sonra açın ve uygulama ana ekranından Instagram Hesabına Giriş Yap butonuna tıklayın. Instagram hesabınızın bilgilerini girin ve uygulamaya giriş yapın.

Uygulamada Instagram hesabınızla oturum açtıktan sonra açılan ekranda fotoğraf videoları nasıl telefonunuza indireceğiniz hakkında ipucu verilir. İpucunu okuduktan sonra, zaman akışında yer alan fotoğraflardan ve videolardan telefona indirmek istediklerinizin üzerine parmağınızla basılı tutun ve gönderinin seçili hale gelmesini bekleyin. Fotoğraf veya video seçili hale geldikten sonra zaman akışında yer alan bir başka fotoğraf veya video indirmek için indirmek istediklerinizi tek tek seçmeye başlayın.

İndirmek istediğiniz fotoğraf veya videoları, telefona indirmek için ekranın sağ altında yer alan mavi renkli indirme butonuna dokunun. İndirme işlemi başlatılacaktır. Fotoğraf ve videoların telefonunuza indirilmesi süresi fotoğraf ve videoların sayısına göre değişiklik gösterebilir.

İndirme işlemi bitesiye kadar uygulamadan çıkmayın. Arka planda indirme işlemine devam etmek istiyorsanız uygulamanın Pro sürümünü satın almanız gerekmektedir.

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Sağlıcakla kalın!