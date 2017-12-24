General Mobile 4G’ye yazılım yüklemelerinizi yapmak için öncelikle Bootloader kilidinin açık olması gerekli. Bu yazımızda General Mobile 4G Bootloader Kilidini kaldırma işleminin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Siz de işlem adımlarını takip ederek kolay bir şekilde bootloader kilidinin nasıl açıldığını öğrenebilirsiniz.

General Mobile 4G Bootloader Kilidini Kaldırma

Hazırlık

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunarak Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Ardından bir kez geri tuşuna basarak Ayarlar menüsüne dönün. Şimdi ise Geliştirici seçenekleri menüsüne girerek, OEM kilit açma ve USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

İşlemler öncesi tüm kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

NOT: Göstereceğimiz işlemleri uygulama öncesinde veya sonrasında alabileceğiniz hata veya sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayınız.

İndirmeler

Adb-Fastboot

Bootloader Kilidini Kaldırma

Öncelikle General Mobile 4G’nizi Güç tuşunu kullanarak kapalı hale getirin. Sonrasında ise, Ses kısma + Güç tuşuna basılı tutarak biraz bekleyin.

Ekranda küçük yazılar gördüğünüz zaman, telefonunuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise, Adb-Fastboot dosyasını açarak, boş bir alanda Shift tuşuna basılı tutarak Sağ tık kombinasyonunu uygulayın. Ardından karşınıza gelen ekranda Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın.

Son olarak, CMD ekranına gelerek fastboot oem unlock-go komutunu yazarak enter tuşuna basın. General Mobile 4G Bootloader Kilidini Kaldırma işlemi sonrası Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.