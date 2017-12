Bu yazımızda General Mobile Discovery IMEI tamiri işlemini ele aldık. General Mobile Discovery, MTK işlemcili bir telefon olduğu için, MTK Droid Root & Tools programını kullanacağız. İşlem öncesinde veri kaybı yaşamamak için tüm bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Anlatacağımız aşamaların uygulama esnasında yaşayacağınız hata ve sorunlardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmayınız.

İndirmeniz gereken program

MTK Droid Root & Tools

Hazırlık

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunarak Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Şimdi ise tekrar Ayarlara girerek Geliştirici seçenekleri yazan kısma erişin. Karşınıza gelen menüde USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz programı indirerek kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

General Mobile Discovery IMEI Tamiri

Kurulumunu yaptığınız programın açılmasını sağlayın. IMEI onarımı için sol alt köşedeki kutucuğun renginin yeşil olması gerekiyor.

İlk olarak sağ tarafta bulunan ROOT butonuna basın. Bunun sonrasında kutunun rengi yeşile döndüğünde, IMEI/NVRAM butonuna tıklayın.

Şimdi ise, karşınıza gelen pencerede 1. ve 2. IMEI numaralarınızı girerek Replace IMEI adlı butona tıklayın. Changes will come into force after reset yazısına Tamam diyerek devam edin. Ardından bilgisayar ile telefonunuzun bağlantısını kesin. Numara çeviriciye gelerek, *#06# adlı kodu aratarak IMEI numaranızı kontrol edebilirsiniz. Konu hakkında yardıma ihtiyacınız var ise, forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.