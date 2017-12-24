Huawei Y6 Pro root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin Y6 Pro akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek ve bazı özel uygulamalardan yararlanmak isteyen kullanıcılar TWRP recovery yüklemek ve root erişimini sağlamak durumunda. Bunlar için de öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması gerekiyor. Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, çeşitli riskler içerdiğini (bootloop, softbrick) ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Huawei Y6 Pro Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın .

. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Fastboot modunda açıldığında fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

Flash’lama işlemi tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazın.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

Cihazı kapatın. Recovery modunda çalıştırın. Öncelikle her ihtimale karşı nandroid yedeği alın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun ve SuperSU dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında Wipe Dalvik Cache seçeneğini kullanın.

Cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim. Root erişiminin başarıyla sağlanıp sağlanamadığını kontrol etmek için Google Play uygulama mağazasından Root Checker uygulamasını yükleyebilirsiniz.