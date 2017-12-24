Apple kullanıcılarının önündeki tek seçenek olan iOS işletim sistemiyle gelen paylaşım menüsü kolay biçimde çağrılabiliyor ve kullanılabiliyor. Bu menüde yer alan seçenekler az sayıda uygulamayla sınırlı değil. Başta paylaşım eklemek için eklenti kurmak gerekiyordu.

iOS: Paylaşım Sayfasında Beliren Sembolleri Düzenlemek

Günümüzde kurulu uygulamalar kendilerini paylaşım menüsüne ekliyor ama hemen ön plana çıkmıyorlar. Altta yer alan kısmı kaydırıp diğer seçenekleri görmek gerekiyor. Bir diğer olasılıksa daha fazlasını eklemek için özel seçeneklere girmek ve yeniden organize etmek. Böylece sık kullanılmayanların da başa geçmesi engellenebilir.

Paylaşım alanındaki sembolleri yeniden organize ederek en hızlı ve ideal sonucu elde edebilirsiniz. Kopyala en başta olsun derseniz hangi uygulamada paylaşım menüsünü açarsanız açın önde geliyor olacak. Herhangi bir uygulamadan paylaşım menüsünü çağırınca bu alanı özelleştirebilirsiniz ama Fotoğraflar uygulamasını kullanmanızı öneriyoruz. Alternatif olarak iMessage içinden de fotoğraf seçebilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasıyla bir fotoğraf açın ve sol alttaki paylaşım butonuna tıklayın. Alt sıranın en sağına kadar ilerleyin ve daha fazla butonuna basın. Paylaşım alanında beliren tüm aksiyonları içeren bir menü açılacak.

Bu menü içinde düzenleme yaparak hangi seçeneklerin ön plana çıkacağını ve aynı zamanda sağdaki üç oklu kısımları tutup kaydırarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. İstemediklerinizin işaretini kaldırın ve böylece yer açın. Bu işlemi üst sıra için de gerçekleştirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.