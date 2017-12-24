İthalatçı garantili / yurt dışı Samsung Galaxy A8 2016’ya Android 7.0 Nougat yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Ülkemizde büyük firmaların resmi garantili akıllı telefonları bir taraftan da ithalatçı garantili şekilde satılmakta ve bu cihazlar yoğun ilgi görüyor. Bu durumun sebebi şüphesiz ithalatçı garantili akıllı telefonların resmi firma garantisinde olan cihazlara kıyasla birkaç yüz TL daha uygun fiyatla satın alınabiliyor olması. Bu durum özellikle 1000 – 2000 TL aralığındaki akıllı telefonların fiyatlarını önemli ölçüde değiştirmekte.

Resmi garantili modeller yazılım güncellemeleri Türkiye’de dağıtılmaya başlandığında güncellemeyi sorunsuz alabiliyor fakat ithalatçı garantili modeller çoğunlukla OTA güncellemelerinden mahrum kalıyor. Bu durumda yurt dışı / ithalatçı garantili akıllı telefonlara güncellemeyi elle yüklemek gerekiyor. İthalatçı garantili / yurt dışı Samsung Galaxy A8 2016’ya Android 7.0 Nougat yüklemek hiç de zor değil.

İthalatçı Garantili / Yurt Dışı Samsung Galaxy A8 2016’ya Android 7.0 Nougat Yüklemek

Eğer cihazınızın IMEI’si değiştirilmişse bu işlem IMEI’nizin silinmesine veya orijinal haline dönmesine neden olabilir. Bu rehber sadece IMEI numarası pasaporta işlenerek resmi olarak kayıtlı cihazlar içindir.

Odin ile firmware flash’lama işlemi cihazdaki tüm verileri sıfırlayacaktır, bu nedenle öncelikle tüm verilerinizi yedeklemelisiniz. Yedekleme için bu yazıdaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

Öncelikle Samsung’un Smart Switch programını bilgisayarınıza yükleyip akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve güncellemeleri bu programla denetleyin. Galaxy A8 2016 için Nougat güncellemesi görünüyorsa güncellemeyi Smart Switch ile yapabilirsiniz.

Smart Switch yazılımıyla sonuç alamıyorsanız Google Play mağazasından Phone Info Samsung uygulamasını indirin ve çalıştırın. CSC kodu sekmesinden cihazınızın hangi ülke varyantında olduğunu öğrenin.

Buradan SamMobile sitesine erişin ve Galaxy A8 2016 akıllı telefonunuzun CSC koduna uygun olan firmware dosyasını seçip indirin. Site üye olup oturum açmadan firmware indirmeye müsaade etmiyor. Ücretsiz hesap oluşturulduğunda indirme hızının limitlendiğini ve indirmenin hayli uzun sürebileceğini de not düşelim.

Galaxy A8 2016 akıllı telefonunuzda Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçenekleri‘ni bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu aktif edin.

İndirdiğiniz firmware dosyasını arşivden çıkarın / genişletin. Buradan Odin programını bilgisayarınıza indirin. Odin ZIP dosyasını genişletin. Odin v3.12.7 programını çalıştırın. Akıllı telefonu kapatın. Ana ekran + güç + ses azaltma butonlarına basılı tutarak cihazı download modunda çalıştırın. Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Cihaz sorunsuz algılanmışsa Odin arayüzünde ID:COM kutucuğu mavi renge bürünecektir. AP kutucuğuna tıklayın ve firmware dosyasını seçin. re-partition seçeneğinin işaretli olmaması gerek. Start butonuna tıkladığınızda firmware flash’lama işlemi başlayacaktır. İşlem başarıyla tamamlanınca arayüzde sol üst kısımda yeşil arka plan üzerinde PASS! uyarısını göreceksiniz.