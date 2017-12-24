Motorola Moto X4 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Faaliyetlerini Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola’nın Moto X4 modeli akıllı telefonunun Android One versiyonu için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Cihazı OPW27.1 yapı versiyonuna taşıyan güncelleme aynı zamanda Android 8.0 Oreo işletim sistemini de getiriyor.

Motorola Moto X4 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Güncelleme paketinde Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun yanı sıra güncel Android güvenlik yamaları da bulunmakta. Moto X4 akıllı telefon kullanıma sunulurken firma Oreo güncellemesinin yıl sonunda hazır hale geleceğini belirtmişti, verilen bu sözün yerine getirildiği görülüyor.

OTA güncellemeleri tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı için akıllı telefon sahiplerinin güncelleme bildirimi için bir süre beklemeleri gerekecek.

Resmi duyurusu Ağustos ayında gerçekleştirilen Motorola Moto X4 akıllı telefon 148.4 x 73.4 x 8 mm boyutlarında ve 163 gram ağırlığında. Cihazın 5.2 inç genişlikli LTPS IPS ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor. IP68 sertifikası taşıdığı için 1.5 metre derinlik ve 30 dakikaya kadar su ve toza karşı dayanıklı yapıda.

Akıllı telefona güç veren orta seviye Snapdragon 630 yongasetinde sekiz çekirdek 2.2 GHz Cortex-A53 işlemci ile Adreno 508 grafik işlemcisi bulunmakta. 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli depolama birimi / 4 GB RAM + 64 GB kapasiteli depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 8 MP çift kamera, ön yüzde selfie çekimler için 16 MP çözünürlüklü kamera, 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var. Ürün kutusundan Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonu ile çıkıyor.