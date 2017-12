Samsung Galaxy A8 2016 sıfırlama sonrası Google hesabı sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinize bakacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un sevilen akıllı telefon modellerinden Galaxy A8 2016’ya sahipseniz ve cihazı herhangi bir sebeple fabrika ayarlarına döndürdüyseniz ilk açılışta önceki Google hesabıyla oturum açmanız istenebilir. Bu hesabın parolasını anımsayamıyor olabilir, yeni bir hesapla giriş yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ele aldığımız aşamaları basitçe izlemeniz yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy A8 2016 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

Öncelikle hoş geldiniz ekranında kullanılabilir dillerden birisini seçin.

Kablosuz ağınıza bağlanın.

Şimdi bu ekranla karşılaşacaksınız.

http://www.samsung.com/us/sidesync/ adresine erişin ve bilgisayarınıza SideSync programını yükleyin.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Open with ekranında Google Chrome tarayıcısını seçin.

Sözleşmeyi kabul edin ve Set up Chrome ekranında NO, THANK YOU butonuna dokunun.

Chrome’da adres çubuğuna download.hardreset.info yazın ve bu adrese erişin.

Samsung klasörüne erişin.

Samsung Bypass APK dosyasını indirin. OK butonunu kullanarak indirme işlemini onaylayın.

Karşınıza gelen ekranda OK butonuna dokunun ve Galaxy Apps‘e gidin.

Lisans sözleşmesini onaylayın, Search seçeneğine dokunun.

Arama kutucuğuna ES File Explorer yazın ve sonuçlarda belirince üzerine dokunun.

Install butonunu kullanın.

Samsung hesabınızla oturum açmanız gerekecek.

Ardından Install ve Accept and Download seçeneklerini kullanın.

Open butonuna dokunarak ES File Explorer‘ı açın.

Download klasörünü görüntüleyin ve indirmiş olduğunuz APK dosyasına dokunun.

Install butonunu kullanın.

Install blocked ekranı açılınca Settings‘e gidin.

Unknown sources kutucuğunu işaretleyin ve OK‘e dokunun.

Install seçeneğine ve daha sonra Accept‘e dokunun.

Open butonuna dokunarak uygulamayı açın.

Önce Backup & Reset‘e, daha sonra Factory data reset‘e dokunun.

Reset phone seçeneğine dokunduktan sonra Erase everything butonu ile işleme onay verin.

Cihazınız tekrar fabrika ayarlarına sıfırlanacak fakat açıldığında yeni bir Google hesabıyla oturum açabileceksiniz.