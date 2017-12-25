2017’nin En İyi Özçekim Telefonları

Listedeki akıllı telefonlar özçekimlerinizi arka kameranız ve asansör aynanızla yapma alışkanlığınıza son vermek için hazırlandılar. Şimdi 2017’nin en iyi özçekim telefonları listemize başlayalım.

Google Pixel 2 XL / Pixel 2

Pixel 2 XL ne yazık ki ülkemizde satılmıyor fakat listeye eklemeden geçmek olmazdı. Her iki telefonda özçekim konusunda başarılı ve daha ziyade boyutları ile birbirinden ayrılıyorlar. Fotoğraflarınıza etkileyicilik katan boke (bulanıklık) efektini destekliyorlar. Renk ve düşük ışık performanslarında ise oldukça başarılılar. 25mm, f/2.4 bir lense sahipler.

Apple iPhone X

iPhone X’in Face ID teknolojisi – Apple’ın 3D yüz haritalamayı kullanarak Touch ID’nin yerine getirdiği özellik – boke efekti için kullanılabiliyor. Cihaz bu yılın ve geçtiğimiz yılın iPhone’larında olduğu gibi 7MB özçekim kamera ile geliyor. Lens 32mm, f/2.2 özelliklerine sahip. Çekimleri ne çok keskin ne de çok yumuşak bir netlikte gerçekleştiriyor.

Samsung Galaxy S8/S8+/Note8

Galaxy S6 ve S7 özçekim konusunda geride kalmışlardı. Ancak bu durum sekizinci jenerasyon ile değişti ve yeni cihazlar 8MP ön kamera geliyor. Yalnızca çözünürlük artmadı, aynı zamanda otomatik odaklanma özelliği eklendi. Hatta kameranın odaklanacağı noktayı bile seçebiliyorsunuz. Lens 25mm, f/1.7 özelliğinde.

vivo V7+

Çözünürlükten bahsetmişken Çinli rakipleri es geçmek olmazdı. Burada cihazların pazarlama noktaları bazen kökten değişebiliyor. Zira vivo V7+ için durum böyle. Cihaz 24MP bir özçekim kameraya sahip. Üç Galaxy S8’i yanyana koyduğunuzda ulaşabileceğiniz bir çözünürlük. Boke özelliği var ve lensi f/2.0 açıklığında.

Oppo R11

Çin pazarının özçekimlerden hoşlandığı belli oluyor. Zira Oppo bir başka Çinli marka ve R11 20MP bir özçekim kameraya sahip. Boke destekliyor ve portre modu bile var. Lensi 22mm, f/2.0 özelliğinde. vivo V7+ ile kıyaslandığında daha başarılı olduğu söylenebilir.

OnePlus 5T

OnePlus 5T’nin 16MP özçekim kamerasından tam anlamıyla faydalanabilmek için lensden belirli bir uzaklıkta olmanız gerekiyor. Bu mesafe ideal sayılabilecek noktadan biraz yakın. Kolunuzu açarak yaptığınız çekimlerde yüzünüz bulanıklaşıyor. Bu mesafeden kareye muhtemelen başkalarını dahil etmek isteyeceğinizden, belki yüzünüzün biraz bulanık çıkması sorun olmayabilir. Lensinin 20mm, f/2.0 olduğunu belirtelim.

HTC U11+

HTC U11+’ın 8MP özçekim kamerası U11’in 16MP’i ile kıyaslandığında gerileme gibi gelebilir. Ancak U11+ aslında daha başarılı bir özçekim performansı sunuyor. Renkleri iyi yansıtıyor ve kesinlik başarılı. Portre modu olmaması üzücü. Lensi ise f/2.0 açıklığına sahip.

Motorola Moto X4

Moto X4 markanın en yüksek çözünürlükte özçekim kamera kullandığı modeli. Flaş sunulmuş ancak boke özelliği bulunmuyor. İyi ışıkta Moto X4 detayları güzel yakalıyor ancak biraz gürültü oluşturduğu gözlerden kaçmıyor. Düşük ışıkta ise 4MP modunu kullanabilir ya da flaşı açmak isteyebilirsiniz. Lens ise f/2.0

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6’nın 8MP özçekim kamerası 16:9 oranına sahip olduğundan dolayı, bir kez 5MP moduna geçtiğinizde görüntüler süper keskin hale geliyor ve renkler daha başarılı yakalanıyor. Lens 27mm, f/2.0.



Meizu Pro 7 Plus

Pro 7 Plus’ın arka tarafındaki küçük ekran sayesinde ana kameranızı kullanarak özçekim yapabiliyorsunuz. İlginç bir konsept olduğu kesin ancak iyi çalışıyor. Diğer taraftan ön yüzdeki kamera abisi kadar etkileyici değil. Lens f/2.0 ve boke destekli.