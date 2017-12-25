Yedek almak son derece önemli bir mesele ve iş işten geçmeden halletmek, otomatiğe bağlamak mantıklı. Mobil cihazlar da masaüstü cihazlar gibi önemli verilere sahip ve yedekleme şart. Neyse ki Wi-Fi olduğunda hızlı biçimde yedekleme yapmak kolay. Bulut depolama en büyük dostunuz.

Android: Google Drive İle Otomatik Veri Yedekleme

Android kullanıcısı olup Google tarafından sunulan diğer servisleri kullanmak son derece normal ve bu konudaki en büyük yardımcınız ücretsiz bulut depolama alanı sunan Google Drive. Sürekli güncellenen servisin masaüstü ve mobil istemcileri de iyileştiriliyor. Bu sayede kullanıcıların hayatı kolaylaşıyor. Yeniliklerden biri kapsamlı otomatik yedekleme.

Tek yapmanız gereken Google Drive uygulaması içinden otomatik yedekleme seçmek. Uygulamayı indirip kurdun ve çalıştırın. Google hesabınızla oturum açın. Ardından Android ayarlarına girip yedekleme ve sıfırlama menüsüne girin. Bu kısımda yedekleme seçenekleri gösterilecek. Google Drive kurup kullananlara yedekleme seçeneği gelecek.

Cihaz marka ve modeline bağlı olarak arabirim ve menü içeriği farklı olabilir. Ardından son aşamada Google Drive yedekleme aktifleştirilecek. Bu sayede yeni bir cihazla aynı hesabı kullanınca yedeklenen verileriniz geri yüklenebilecek. İşlem sadece Wi-Fi ile bağlantı yapınca gerçekleşecek ve en azından bir saat kullanılmadan duruyor olması beklenecek. Hangi verilerin yedekleneceği uygulama geliştiriciler tarafından seçiliyor ve bize olanak verilmiyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.