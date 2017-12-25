Son yıllarda Gorilla Glass cam koruma içeren akıllı telefonlar iyice baskın duruma geldi yani koruma var ama tam anlamıyla kırılmaz denemez çünkü sık sık ekranı kırılan cihaz haberi alıyoruz ve bu durumda servise göndermek gerektiğinde içindeki verileri alamaz oluyoruz. Çözümü yok mu?

Android: Hasarlı Cihazdan ADB İle Veri Kurtarmak

Telefonun ekranı kırılırsa dokunmatik çalışmadığı için kullanamaz ve verilere erişemezsiniz. Bunlara erişmeniz gerekirse ve önceden bulut depolamaya yedek eklemişseniz ulaşabilirsiniz. Bir diğer sorun verilerinizin başkaları tarafından görünmesini engellemek ve ekran kilidi varsa sorun olmaz.

Aniden kaza yaşanınca ve ekran kırılıp işlemez hale gelince eğer görüntü varsa USB OTG adaptörle fare bağlayıp imleci oynatmayı ve kontrol etmeyi, böylece kullanmayı deneyebilirsiniz ama ekranda hiç görüntü yoksa diğer çözüme geçin.

Böyle bir sorun riskine karşı önceden yapmanız gerekenler şunlar:

Ayarlar kısmına girip hakkında menüsüne girerek versiyona yedi kez arka arka tıklayıp geliştirici menüsünü aktifleştirmek

Ayarlar içinden geliştirici seçeneklerine girip USB hata ayıklama modunu aktifleştirmek

Cihaza uygun özel bir kurtarma menüsü kurmak

İşleme başlamadan önce bataryanın en az yüzde 50 düzeyine kadar şarj olmasına dikkat edin ki aniden kapanıp yarıda kalmasın.

PC için gerekli ADB ve fastboot araçlarını indirin ve kurun:

Windows: platform-tools-latest-windows.zip Mac: platform-tools-latest-darwin.zip Linux: platform-tools-latest-linux.zip

platform-tools-latest-windows.zip platform-tools-latest-darwin.zip Telefonu tamamen kapatın ve güç ile ses kısma butonuna aynı anda basılı tutup bekleyerek fastboot modunda açın

ADB ve Fastboot kurulu klasöre girip içinden Ctrl ile sağ tıklayıp komut satırı başlatın

USB kablosuyla cihazı bilgisayara bağlayın

fastboot devices komutu verin

Kodla adı gelirse cihaz bulunmuş demektir

Cihazı kapatıp bu kez güç ve ses açma basılı tutup kurtarma menüsüne girin

ADB Data Recovery aracını indirin: ADB Data Recovery Tool by FuzzyMeep Two ve çalıştırın.

Dört menü seçeneği gelecek. Verinin yedekleneceği klasör değiştirmek için 1, ADB kurulu klasörü değiştirmek için 2 kullanın, yoksa ellemeden 4 seçeneğine tıklayın.

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