Android işletim sistemi açık kaynaklı yapısıyla esneklik sağlıyor ve çok sayıda uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Oyunlar eğlenceli ve çoğu ücretsiz. Diğer yandan bazı konularda dikkat edilmesi gereken noktalar var ve kullanıcılar farkında olmayabilir. Dikkat edilmesi gereken üç kullanışlı hile.

Android: Kullanıcıların Bilmesi Gereken Üç Basit Hile

Seneler içinde Android işletim sistemi epey ilerledi ve yenilikler kazandı. Yeni kullanıcıların bilmediği ve zaman içinde keşfedilen bazı hileler var ve kullanışlı olabiliyor. Basit adımlarla sonuca gidebilirsiniz:

YouTube Veri Kullanımını Sınırlandırmak

YouTube uygulamasını eğitim ve eğlence amaçlı kullanıyor olabilirsiniz. Akış alanında lider olan platformda zaman geçirdikçe mobil kotanız patlayabilir. Bu yüzden dikkatli biçimde ayar yapmanız şart. YouTube uygulamasını başlatıp soldaki hamburger menüden ayarları seçin. Yeni sayfa açılınca genel kısmına girin. Üst kısımda mobil veri kullanımını sınırlama satırı var. Bunu seçin. Böylece videoları sadece hızlı Wi-Fi olduğunda HD olarak açacak. Seçiminiz sayesinde mobil bağlantıda videolar 480p olarak açacak.

Reklam Takibini Durdurun

Google size bunca uygulama ve işletim sistemini ücretsiz sunuyor ama reklamlardan para kazanıyor. Bu yüzden sitelerde, uygulamalarda, oyunlarda gösterilen reklamlar sizin kullanıcı alışkanlıklarınız analiz edilerek seçiliyor yani takip ediliyorsunuz. Amacınız bundan kurtulmaksa telefondaki ayarlar uygulamasında Google başlığını bulun ve servisler altında Reklamlar kısmına girin. Ardından kişiselleştirilmiş reklamlar seçeneğini kapatın.

Konum Paylaşma

Her ne kadar çoğumuz yerimizin bilinmesini istemiyor olsak da cihazdaki takip sistemi gerekli olabilir çünkü örneğin cihazı bir yerde unutur ya da çaldırırsak nasıl takip edeceğiz? Konum ile ilgili bir diğer avantaj arkadaşlarla kolayca buluşabilmek. Yer atmak için Google Haritalar uygulamasını açın ve sol menüden konum paylaşma seçin. Ardından hangi ortamda paylaşacaksanız seçin ve kişi adına tıklayın. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.