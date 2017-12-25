Axon 7 Oreo Güncellemesi Nisan’da Gelecek

ZTE tarafından gelen doğrulamaya göre Axon 7 önümüzdeki nisan ayında Oreo güncellemesini alacak. Çinli şirketin hali hazırda cihazın üretimini durdurduğu düşünüldüğünde bu hayli önemli bir haber.

Firma Alman forumunda Axon 7 için Oreo yani Android 8 güncellemesinin 2018 Nisan ayında yayınlanacağını doğruladı. Aynı zamanda aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Planımıza göre yeni yazılım güncellemesini 2018 Nisan’da cihazlarınıza yollamayı bekliyoruz. Güncelleme ile Axon 7 için yeni bir arayüzü ilk kez kullanıma sunmuş olacağız.

Burada arayüz kelimesinin yerine ‘Stock + UI’ kullanılmış. Yani kullanıcı arabirimi deneyimini üçüncü parti yazılımları azaltarak iyileştirmiş olduklarını belirtiyorlar. Eğer siz de Axon 7 kullanıcıysanız düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.