Bu yazımızda General Mobile 4G Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü ile ilgili bilgi vereceğiz. Anlatacağımız işlemleri uygulayarak kolay bir şekilde Google hesabınızı sıfırlayabilirsiniz. Yapacağımız işlemlerin sorumluluğu tamamen kendinize aittir. İşlem sonrası veri kaybı yaşamamak için bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.

İndirmeniz gerekenler

QFIL programını indirmek için buraya tıklayın.

Gerekli olan dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Hazırlık

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Sonrasında Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını kurun. Diğer bağlantıdan ise gerekli olan dosyaları indirebilirsiniz.

General Mobile 4G Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

İlk önce QFIL programını açın.

Programmer Path’ın karşısında bulunan Browse butonuna tıklayarak, indirdiğiniz klasör içerisinden prog_emmc_firehose_8916.mbn adlı dosyayı seçin.

Şimdi ise, Load XML butonuna tıklayarak önce rawprogram0.xml dosyasını, sonrasında ise patch0.xml adlı dosyayı seçin. Telefonunuzu Güç tuşuna basılı tutarak kapatın.

Ardından Ses azaltma ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın. General Mobile 4G Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve çözümü için Download butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz.

İşlem bitiminde sol alt kısımda küçük yazılar belirince, telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.