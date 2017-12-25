Bu yazımızda General Mobile GM 5 Plus Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü hakkında sizlere bilgi vereceğiz. İşlem öncesi tüm bilgi ve verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Eğer Google hesabınızı CMD yoluyla sıfırlamak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili makalemize gidebilirsiniz.

Hazırlık

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Ardından Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklama seçeneğini etkinleştirin.

Gerekli olan dosyalar içerisinde yer alan QFIL programının kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Size vermiş olduğumuz arşivi, masaüstünüzde boş bir klasöre aktarın.

İndirmeniz gerekenler

Gerekli olan dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

General Mobile GM 5 Plus Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

İlk önce Güç tuşuna basılı tutarak, General Mobile GM 5 Plus’ın kapanmasını sağlayın.

Devamında ise, kurulum işlemlerini gerçekleştirdiğiniz QFIL programını açın. Select Build Type bölümünden Flat Build seçeneğini işaretleyin.

Ardından Programmer Path‘in karşısında yer alan Browse kutucuğuna basın. FRP klasörü içerisindeki prog_emmc_firehouse_8952_ddr.mbn dosyasını seçin.

Sonrasında Load XML butonuna basarak, sırasıyla olmak üzere rawprogram0.xml ve patch0.xml dosyalarını seçin.

Telefonunuza dönün ve Ses arttırma tuşuna basılı tutarak USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın.

İşlem bitiminde Download Succeed ve Finish Download yazıları ekranınıza gelecektir. Telefonunuzu yeniden başlatarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Konu hakkında yardıma ihtiyacınız var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.