Akıllı telefonlar ciddi ilerleme gösterdi ve özellikler katlanarak arttı. Aynı zamanda üretim teknikleri gelişerek işlemciler ve bellekler hızlandı. Çekirdek sayısı ve GB olarak depolama alanı katlandı. Ekranlarsa 720p altı kalite sunmuyor ve genelde 5 inç altına inmiyor. Parmak izi okuyucu yaygın.

Günümüzde Pahalı Akıllı Telefona Gerek Kaldı mı?

Gerçekten de akıllı telefonların giriş seviyesi olan 2000 TL altı versiyonları bile epey iddialı geliyor. Çoğunda yer alan donanım yeterince iyi. Android ve iOS işletim sistemi düzene girdi ama elbette iPhone tarafında ikinci el olmayan yeni cihazları ucuza almak hayal olmaya devam ediyor çünkü Apple’da az ürün ve yüksek prestij sabit.

Android açık kullanımda ve cihaz sunan Çin merkezli firmalar arttı, rekabet tavan yaptı. Günümüzde amiral gemilerinde bazı ufak farklarla ilgi çekiliyor. Örneğin metal kasa, kablosuz şarj, eğimli ve çerçevesiz ekran ve optik zoomlu çift kamera gibi artılar var ama bunlar şart mı? Çoğu durumda belki de aldıktan sonra pek de kullanmayacağınız artılara yüksek meblağ ödüyorsunuz.

Yenilikçi özellikler artık eskisi kadar hayat değiştirmiyor. Parmak izi alıcısı çıktığında parola girmeden kullanmak büyük rahatlık katmıştı ama onun yerine gelen yüz ve iris tarama şart mı? Elbette parmak izi alıcı varsa ki ucuz cihazlarda bile var bu dediklerimizin olması şart değil. İki sene önceki Galaxy S6 modeline bugün bakınca hala canavar gibi iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Galaxy S8 ile arasındaki farklara bakın: çerçevesiz ekran, dual kamera ve iris tarama dışındaki farkları hemen söylemek güç.

Giriş seviyesi 2000 TL altı akıllı telefonlar artık çoğu işi rahatlıkla görüyor. Orta segment 3000 TL civarı akıllı telefonlarsa hiç olmadığı kadar iddialı ve başarılı yani gidip telefona 5000 TL ve üstü vermenin pek de anlamı kalmadı. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.