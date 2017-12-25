Nokia 6 Oreo Beta Tüm Ülkeleri Kapsamayacak

Geçen hafta HMD Global Nokia 6’nın Beta Labs’e girdiğini duyurmuştu. Yani programa kayıt olan kullanıcılar Oreo yayınlanmadan önce cihazlarına kurup test edebilecekler. Ancak şimdi anlaşıldı ki bazı marketlerdeki Nokia 6 kullanıcıları beta programına alınmayacak.

Şirketin destek forumunda paylaşılan yazıda bu bölgelerin ABD, Çin ve Tayvan oldukları belirtilmiş. Ne mutlu ki ülkemiz programa dahil edilmiş. Yazının devamında şu açıklama paylaşılmış:

Teknik uyarlamalar için gereken bazı ek ihtiyaçlardan dolayı bu beta hizmetinin ABD, Çin ve Tayvan’daki Nokia 6 kullanıcıları için mevcut olmadığını size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. ABD, Çin ve Tayvan’daki Nokia 6’lar, Oreo final sürüme ulaştığında sahip olabilecekler. Bu kısıtlamalar belirtilen ülkelerdeki tüm TA, TA-1000 ve TA-1003 numaraları cihazlar için geçerli olacak.

Gönderideki bir diğer ilginç nokta ise Güneydoğu Asya’da bulunan Myanmar gibi bölgelerin ve Vodafone Avustralya gibi bazı servis sağlayıcılarının da Beta Labs programına alınmayacaklarının belirtilmiş olması.

Bizim ülkemiz içinse konuyla ilgili bir kısıtlama olmadığı anlaşılıyor. Eğer siz de Nokia 6 için Beta Labs programına katıldıysanız düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.