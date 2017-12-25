Oppo A75/A75s 20MP Özçekim Kamerasıyla Satışta

Yeni Oppo A75 ve A75s modelleri yalnızca sahip oldukları depolama alanıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Donanım anlamında MediaTek’in Helio P23 (MT6763T) SoC yani çipseti cihaza güç veriyor. Kullanılan 6 inç ekran ise 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde.

Diğer donanım özelliklerine gelince, RAM 4GB, dahili depolama A75 için 32GB ve A75s için 64GB. Telefon 16MP arka ve 20MP ön kameraya sahip. 152 gram ağırlığında ve 156.5 x 76 x 7.5mm gövde ölçülerine sahip. 3,200mAh batarya ile geliyor ve Android 7.1 Nougat çalıştırıyor.

Arka tarafta parmak izi okuyucusu var. Mevcut renk seçenekleri altın ve siyah olarak ayrılmış. Tayvan’da A75 için 365 dolar ve A75 içinse 400 fiyat etiketi sunulmuş. Bu da sırasıyla yaklaşık 1390TL ve 1520TL gibi bir fiyata denk geliyor.