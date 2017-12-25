Vestel Venus E3, işlemci olarak MediaTek’i kullanıyor. Bu yüzden yapacağımız işlemde NCK Dongle programını kullanacağız. Herhangi bir nedenden dolayı telefonunuzu sıfırlamış ve sonrasında sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu yazımızda Vestel Venus E3 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü hakkında bilgi vereceğiz. Göstereceğimiz adımları uygulayarak sorununuzu kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Ancak işlem adımları sonrasında yaşayacağınız hata ve sorunlardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeniz gereken program

Nck Dongle’ı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Batarya gücünüz en az %50 civarı olmalıdır.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirdiğiniz arşivi, masaüstünüzde boş bir klasöre aktarın.

Vestel Venus E3 Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

Öncelikle program klasörüne gelerek Loader Nck MTK adlı uygulamayı çalıştırın.

Şimdi ise, sol üst köşede yer alan Phone setting bölümünün altındaki yeri, görselde görüldüğü gibi MT6735 olarak seçin.

Ardından Service sekmesine girerek, sağ tarafta yer alan Reset FRP butonuna bir kez tıklayın.

Bunun sonucunda karşınıza gelen uyarı ekranında Evet seçeneğine tıklayın.

Sol alt kısımda beliren, Please insert USB cable now.. yazısından sonra telefonunuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

İşlem otomatik olarak başlayacaktır. Başarılı olarak bittiğinde ise, All done yazısını ve alt kısımdaki çubuğun yeşil olduğunu görebilirsiniz.

Artık telefonunuz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kesmek için USB kabloyu bilgisayardan çıkartabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza sormak için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.