Android dünyasında seçenekler bol. Farklı amaca hizmet eden çoğu ücretsiz onca uygulama var. Bir konuyla ilgili en iyi uygulamayı bulmak kolay olmayabilir. Seçeneklerin tümü daha fazla özellik sunduğunu söylüyor. Amacınız sadece temel özellikler ve sadelik olabilir. Bu durumda basitleştirin.

Android: Basitleştirilmiş Uygulamalarla Saflaştırılmış Deneyim

Sizi dinleyen bir uygulama geliştirici standart uygulamaların basitleştirilmiş versiyonlarını hazırladı ve bunlar aynı zamanda yaşlılar için de iyi bir seçenek olabilir. Simple Mobil Tools adı altında bu sitede geliştiriliyorlar: http://simplemobiletools.github.io/

2017 sonuna kadar geliştiriciden 9 basit uygulama geldi ve indirme linki: https://play.google.com/store/apps/dev?id=9070296388022589266

Galeri

Takvim

Kamera

Dosya Yönetici

Fener

Müzik Çalar

Notlar

Çizim

Hesap Makinesi

Uygulamaların tümü Kotlin diliyle yazılmış ve resmi Android dillerinden biri olarak kabul ediliyor. Özelliği sistem kaynaklarını çok az kullanıyor olması. Böylece eski nesil cihazlarda da akıcı biçimde çalışabiliyorlar.

Galeri ile basit bir video oynatıcı da geliyor. Medyayı liste ya da dizi olarak gösterebiliyor. Dört ayrı tema içeren uygulama özelleştirilebiliyor.

Haftalık, aylık, yıllık görünümlere ek olarak ajanda gösterebiliyor. CalDAV desteği var ve .ics uzantılı takvimleri içeri alıp dışarı aktarabiliyor.

Ön ve arka kameraları kullanarak fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Ayarlarında çok sayıda özelleştirme bulunabiliyor.

İç ve dış depolama ortamlarını görüntüleme, temel fonksiyonlar, çeşitli sıralama seçenekleri görülüyor. Çoklu seçim ve sıkıştırma/açma seçenekleri de var.

Çok az sistem kaynağı kullanarak müzik çalabiliyor. Farklı çalma yöntemleri ve bildirimler destekleniyor. Android Media altyapısını kullanarak çalıyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.