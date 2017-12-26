Akıllı telefonların bataryaları 2000 mAh altı kapasitelerden 3000 – 4000 mAh arası kapasitelere doğru ilerledi ve bu seviyeye yerleşti ama aynı zamanda artan ekran genişliği yüzünden güç tüketimi artıyor ve kullanım süresi hala bir günü zor geçiyor, iki günü tamamlayamıyor. Bazı hileler şart.

Android: Batarya Kullanım Süresini Arttıran İpuçları

Bu yüzden belirli noktalara dikkat etmek ve hileler yapmak şart. Arka planda çalışan uygulamalar ve bazı kablosuz özellikler kapatılarak avantajlar elde edilebilir.

Konum Servislerini Kapatın

Konum servisleri GPS, WiFi ve GSM ağlarını kullanarak yerinize bakar ve bazı uygulamalarda faydalı olur ama epey güç tüketir. Kapatarak ya da hassasiyeti düşürerek batarya kullanım süresini arttırabilirsiniz. Ayarlar içinden batarya koruma moduna getirin.

Ekran Ayarlarını Değiştirin

Ekran parlaklığını kısın, otomatik moda getirin, kapanmadan önceki bekleme süresini düşürün ve gereksiz efektleri kapatın. Aynı zamanda daima açık ekran varsa ve kullanmıyorsanız kapatın.

Duvar Kağıdını Koyulaştırın

Koyu renk duvar kağıdı seçince ekrandaki parlaklığın çok fazla olmasına gerek kalmaz ve bataryaya binen yük düşer.

Batarya Koruma Modu

Çoğu cihazda batarya koruma modu var. Böylece gereksiz arka plan servisleri kesilir ve güç tüketimi düşer. İsterseniz seviyesini seçebilir ve örneğin batarya yüzde 20 altına düşünce otomatik başlat seçebilirsiniz.

Yazılım Güncellemelerini Kontrol Edin

En yeni cihazlar bile kimi zaman bug içeren uygulamalarla gelebiliyor ve gereksiz biçimde çabuk batarya bitebiliyor. Üreticiden gelen güncelleme olup olmadığını sık sık kontrol edin. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.