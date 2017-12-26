WhatsApp‘ta iki hesap birden kullanabilirsiniz. Bunu tabii ki de WhatsApp uygulamasıyla yapmak mümkün değildir. Çünkü WhatsApp uygulamasında güvenlik ve aksaklık olmaması açısından tek hesap kullanabilirsiniz. Belki de WhatsApp bir süre sonra bu özelliğini geliştirir ve WhatsApp’ta birden fazla hesap kullanma özelliğini getirir.

Android: WhatsApp’ta İki Hesap Kullanma

WhatsApp’ta iki hesap ile oturum açmak için GBWA Dual-WhatsApp‘ı telefonunuza indirin. GBWA Dual-WhatsApp’ta, belirli kişiler için son görülmeleri gizleyebilir, yöneticisi olduğunuz grubun adını 35 karakterle doldurabilir, APK gibi dosya transferi yapabilir, video ve ses kaydı göndermek için WhatsApp’ta koyulan MB limitlerinden kurtulabilir, yani 50 MB’a kadar video ve 100 MB’a kadar ses gönderimi yapabilir, WhatsApp temasını, yazılarını ve yazı stillerini isteğinize göre ayarlayabilir ve en önemlisi de WhatsApp’ta iki hesabı birden yönetebilirsiniz.

İki hesabı birden yönetmek için aşağıdaki uygulamaları indirin:

GBWA Plus‘u indirmek için buraya tıklayın.

GBWA Dual WhatsApp‘ı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamaları telefonunuza indirmeden önce Ayarlar > Güvenlik > Bilinmeyen Kaynaklar‘a gidin ve bu seçeneği etkinleştirin.

Bilinmeyen Kaynaklar’ı etkinleştirdikten sonra Google Play Store‘dan indirdiğiniz WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırın. Şimdi yukarıda verdiğimiz iki uygulamayı telefonunuza indirin.

İndirdiğiniz iki uygulamadan, ilk olarak GBWA Plus’u açın ve kurulumu için gereken adımları izleyin. Kurulumdan sonra iki hesabı tek WhatsApp uygulamasında yönetmek için, indirdiğiniz diğer uygulama olan GBWA Dual WhatsApp’ı açın ve kurulumunu yapın.

Yukarıdaki adımları eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra WhatsApp’ta iki hesabı birden yönetebilirsiniz.

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