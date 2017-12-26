Bu yazımızda, General Mobile GM 5 Google Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü hakkında bilgi vereceğiz. Yapacağımız işlemleri izleyerek, Google hesabınızı nasıl sıfırlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

NOT: Bu işlemde General Mobile 4G’nin dosyaları kullanılmıştır. İşlem sonrasında yaşayacağınız sorun veya hatalardan sitemiz sorumlu değildir.

İndirmeniz gerekenler

Buraya tıklayarak, QFIL programını indirebilirsiniz.

Diğer gerekli dosyaları indirmek için ise buraya tıklayın.

Hazırlık

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Sonrasında Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını indirerek, kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Gerekli olan dosyaları indirdikten sonra arşivden çıkartarak, boş bir klasöre aktarın.

General Mobile GM 5 Google Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

Öncelikle QFIL programını açın.

Select Build Type kısmına gelerek Flat Build seçeneğine tıklayın. Ardından Select Programmer’ın karşısındaki Browse butonuna basarak, prog_emmc_firehose_8916.mbn uzantılı dosyayı seçin.

Devamında, Load XML butonuna tıklayın. Dosya seçiminizi istediğinde ilk önce rawprogram0.xml dosyasını, sonrasında ise patch0.xml dosyasını seçin.

Telefonunuzu kapalı konumda iken Ses arttırma tuşuna basılı tutarak USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın Şimdi ise Download butonuna basarak işlemleri başlatabilirsiniz.

İşleminiz başarıyla sonlandığında, Download Succeed ve Finish Download yazılarını sol alt köşede görebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir durumu uzmanlarımıza bildirmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.