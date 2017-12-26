General Mobile GM5, yeni gelen Android güncellemelerini ilk alan akıllı telefonlardan birisi. General Mobile GM5’e önümüzdeki sene 8.0 Oreo güncelleştirmesi planlanıyor. Eğer yazılımsal bir durum ile karşı karşıyaysanız orijinal Android sürümüne geri dönmek isteyebilirsiniz. Bu yazımızda General Mobile GM 5’e Android 7.0 Nougat yüklemek için gerekli olan adımları ele aldık. İşleme başlamadan önce tüm verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor. Yedekleme işlemini yapmak istiyorsanız bu yazımızdaki uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz.

NOT: İşlem sonrası oluşabilecek hata veya sorunların sorumluluğunun, tamamen kendinize ait olduğunu unutmayın.

İndirmeler

General Mobile GM 5 Nougat dosyasını indirmek için buraya basın.

General Mobile GM 5’e Android 7.0 Nougat Yüklemek

İlk olarak telefonunuzun OEM ile kilit açma ve USB hata ayıklama seçeneklerini aktif etmeniz gerekiyor.

Bunun için, Ayarlar’a girerek Telefon hakkında kısmına erişin. Karşınıza gelen ekrandan Derleme numarası seçeneğine 7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecek. Şimdi ise, Geliştirici seçeneklerine gelerek Oem ile kilit açma ve USB hata ayıklama seçeneklerini etkinleştirin.

Ardından yan tarafta yer alan Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın. Kapanma işlemi gerçekleştikten sonra, Güç ve Ses kısma tuşlarına aynı anda baskı uygulayarak telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

Son olarak, klasör içerisinden fastboot.bat uzantılı dosyayı çalıştırarak, General Mobile GM 5’e Android 7.0 Nougat yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.