Lenovo K8 Note root, bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefon pazarının yükselen değerlerinden Lenovo’nun K8 Note akıllı telefonu 5.5 inç genişlikli ekran, 4000 mAh kapasiteli pil ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonu gibi özelliklerle geliyor. Bu cihazda ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel uygulamalardan faydalanmak isteyen kullanıcılar root erişimini sağlamalı. Root içinse öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery kurulumu lazım.

Ele alacağımız işlemler softbrick veya bootloop gibi sorunlara neden olabilir. Garantiyi de sonlandıracaktır. İşlem sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Lenovo K8 Note Root, Bootloader Kilidini Kaldırmak ve TWRP Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırmak

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

adb reboot bootloader komutu ile cihazı fastboot moduna geçirin.

fastboot oem unlock komutunu girin.

Bootloader kilidinin kaldırılması için onayınız istenebilir, gerekirse Yes‘i seçin.

TWRP Recovery Yüklemek

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

adb reboot bootloader komutu ile cihazın fastboot modunda başlatılmasını sağlayın.

fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP recovery imajını flash’layın.

Root Erişimini Sağlamak

İndirmeler bölümünden SuperSU veya Magisk’i indirin ve dosyayı akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutarak recovery modunda açın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun, indirip cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU veya Magisk dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Akıllı telefonu yeniden başlatın, ilk açılış biraz zaman alabilir.

Cihaz açıldığında SuperSU / Magisk’i çalıştırabilir, root erişiminin sağlanıp sağlanamadığını kontrol edebilirsiniz.

Bu root yönteminin XDA forumlarındaki başlığını buradan takip edebilirsiniz.