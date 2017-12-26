LG G3’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. LG’nin 2014 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan G3 son olarak Android Marshmallow güncellemesini almıştı. Her ne kadar cihaza artık güncelleme gelmiyor olsa da TWRP recovery yüklendiği ve root erişimi sağlandığı takdirde custom ROM çözümleriyle Android 8.0 Oreo işletim sistemine geçiş imkanı var. G3 için geliştiriciler HardStyl3r ve zjemcikolege‘nin deneysel çalışmaları var.

Tabii bu custom ROM’ların beklendiği üzere sorunları yok değil. WiFi hotspot, sensörler ve kameranın çalışmadığı belirtiliyor. Henüz tespit edilmemiş başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle custom ROM’u gündelik olarak kullandığınız G3 akıllı telefona yüklemeniz önerilmiyor. Fakat bir kenarda duran, aktif olarak kullanmadığınız cihazınız varsa Android 8.0 Oreo işletim sistemini denemek için yüklemeyi değerlendirebilirsiniz.

ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

LG G3’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemek gerekmekte.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

LG G3’ü USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.