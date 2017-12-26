LG V30 Oreo Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

LG V30 Oreo beta programının başlamasından neredeyse bir ay sonra final sürümü bugün dağıtılmaya başlandı. Şirketin ana vatanı olan Güney Kore’deki kullanıcılar şu anda güncellemeyi almaya başladılar.

1412MB boyutundaki güncelleme hem OTA hem de LG Bridge yazılımı aracılığıyla indirilebiliyor. Aynı zamanda isterseniz manuel olarak da yükleyebilirsiniz.

Tüm standart Oreo özellikleri güncellemede bulunuyor. LG’nin duyurusuna göre aynı zamanda LDAC ile ilgili iyileştirmeler de eklenmiş.

Diğer bölgelerin güncellemeyi ne zaman alacakları konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.