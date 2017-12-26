Android işletim sistemli cihazların sayısı tavan yapıp rekorlar kırınca bu platforma uygun rekor sayıda uygulama ve oyun geldi. Bunları başka ortamlarda oynamak ve kullanmak için emülatörler var ama uyum ile performans sorunları olabiliyor. Yeni seçeneklerden biri olan MEmu bizlerle.

MEmu PC Emülatörüyle Android Uygulamalarını Çalıştırın

Windows yüklü PC sahipleri Android uygulama ve oyunlarını çalıştırabilmek için emülatörler kullanıyor. Windows 7/8/8.1/10 sürümlerine destek veren bu uygulama PC, dizüstü bilgisayar, ikisi bir arada ve tablete kurulabiliyor. Intel ya da AMD fark etmeksizin işlemcinizde sanallaştırma desteği olması gerekiyor. GPU ise OpenGL 2.0+ ve üstü desteği içermeli. MEmu Android emülatörü çalışınca sistem belleğinden 1 GB RAM ayırıyor. 2 GB boş sabit disk alanı sunmanız şart.

Android 4.4 ya da 5.1 sürümleri olan bu emülatörle klavye ve fare hareketleri aktarılıyor. Sahte bir GPS konumu girilebiliyor. Windows ve Android arası dosya aktarımı yapılabiliyor. İndirme adresi:

http://www.memuplay.com

Uygulamayı indirin ve exe dosyasına çift tıklayıp başlatın. Bilgisayarınıza gerekli dosyaları açıp Android emülatör kurması epey zaman alabilir. İşlem bitince onay verin ve başlatın. Ardından masaüstü gelince Android uygulamaları ve oyunları indirmek için Google hesabınızla oturum açabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.