OnePlus 5 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Üst düzey akıllı telefon modellerini rakip firmalara kıyasla daha cazip fiyat etiketleriyle sunan OnePlus firmasının OnePlus 5 modeli akıllı telefonu için Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme OxygenOS 5.0 paketinin bir parçası.

OnePlus 5 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtımda

OnePlus forumlarında güncellemenin getirileriyle ilgili detaylı bir paylaşım bulunmakta. Cihaz Android 8.0 Oreo işletim sisteminin tüm yeniliklerini elde ediyor. Launcher’da iyileştirmeler, kamera uygulamasının arayüzünün yenilenmesi, fotoğraf kalitesini artıran optimizasyonlar, portre modunda güzellik efekti, Parallel Apps özelliği, Hızlı Ayarlar menüsünün elden geçirilmesi gibi değişik ve yenilikler var. Ayrıca Android için Aralık ayı güvenlik yamaları da sunuluyor.

Güncelleme ilk olarak Kanada ve Almanya’da cihaz sahiplerine ulaşmaya başlamış görünüyor, önümüzdeki günlerde diğer ülke ve bölgelerde de cihazlara bildirim ulaşacaktır.

154.2 x 74.1 x 7.3 mm boyutlarında ve 153 gram ağırlığındaki OnePlus 5 akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor. Cihazda Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 835 yongaseti, 6 GB / 8 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde çift 16 MP kamera yapılandırması, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler bulunmakta. Depolama alanını genişletmek için kullanılabilecek bir microSD kart yuvası yok. Akıllı telefon kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.