OnePlus 5 Android 8.0 Oreo root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. OnePlus firmasının başarılı akıllı telefon modellerinden OnePlus 5 için Android Oreo güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemeyi cihaza nasıl manuel yükleyebileceğinize burada değinmiştik.

OnePlus modellerini tercih eden kullanıcılar cihazlarına genellikle root atmayı ve bu durumun getirilerinden yararlanmayı seviyor. OnePlus 5’te OxygenOS 5.0 güncellemesinden sonra nasıl root atabileceğinizi ele alıyoruz. Root erişimini sağlamak için TWRP recovery yüklemeniz lazım, onun öncesinde de bootloader kilidini kaldırmak gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini, softbrick ve bootloop gibi sorunlara neden olabileceğini hatırlatalım. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sıkıntılarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

OnePlus 5 Android 8.0 Oreo Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın . (Bağlantıdaki rehberde yalnızca bootloader kilidi kaldırma aşamalarını izlemelisiniz.)

. (Bağlantıdaki rehberde yalnızca bootloader kilidi kaldırma aşamalarını izlemelisiniz.) Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

adb reboot bootloader komutu ile cihazın fastboot modunda başlatılmasını sağlayın.

fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP recovery imajını flash’layın.

Root Erişimini Sağlamak

İndirmeler bölümünden SuperSU veya Magisk’i indirin ve dosyayı akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutarak recovery modunda açın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun, indirip cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU veya Magisk dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Akıllı telefonu yeniden başlatın, ilk açılış biraz zaman alabilir.

Cihaz açıldığında SuperSU / Magisk’i çalıştırabilir, root erişiminin sağlanıp sağlanamadığını kontrol edebilirsiniz.

İşlemler sırasında cihazın birkaç defa yeniden başlayabileceğini unutmayın. Bu süreçte herhangi bir müdahalede bulunmayın.