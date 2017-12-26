OnePlus 5’e Android Oreo tabanlı OxygenOS 5.0 kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. OnePlus firmasının 2017 yılındaki iddialı akıllı telefon modellerinden OnePlus 5 için Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu temel alan OxygenOS 5.0 güncellemesi hazırlandı.

Güncelleme ile birlikte OnePlus 5, Android 8.0 Oreo işletim sisteminin tüm yeniliklerini elde ediyor. Launcher’da iyileştirmeler, kamera uygulamasının arayüzünün yenilenmesi, fotoğraf kalitesini artıran optimizasyonlar, portre modunda güzellik efekti, Parallel Apps özelliği, Hızlı Ayarlar menüsünün elden geçirilmesi gibi değişik ve yenilikler var. Ayrıca Android için Aralık ayı güvenlik yamaları da sunuluyor.

OxygenOS 5.0 her ne kadar OTA yoluyla cihazlara ulaşsa da güncelleme bildirimini beklemek istemiyorsanız elle kurulum gerçekleştirebilirsiniz. İşlem öncesinde cihazınızı şarj etmenizi ve her ihtimale karşı verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz.

OnePlus 5’e Android Oreo Tabanlı OxygenOS 5.0 Kurulumu

İndirmeler

OxygenOS 5.0 update Full ROM zip / Alternatif

Kurulum İşlemi

Öncelikle indirmeler bölümü aracılığıyla ROM dosyasını indirin ve dosyayı OnePlus 5 akıllı telefona transfer edin.

Cihazda Settings -> System updates menüsüne gidin.

System Updates menüsünde sağ üst kısımda yer alan dişli çark simgeli butona dokunun. Ayarlar görüntülenecektir.

Local Upgrade seçeneği ile devam edin. İndirip akıllı telefona transfer etmiş olduğunuz ZIP dosyasını seçin.

Bu dosya ile güncelleme yapmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Onay verin, Upgrade Now butonunu kullanın.

Cihaz yeniden başlatılacak ve güncelleme gerçekleştirilecektir. Bu süreçte biraz sabretmelisiniz.

Akıllı telefon açıldığında Android 8.0 Oreo tabanlı OxygenOS 5.0’ın tadını çıkarabilirsiniz.