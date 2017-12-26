Oppo A83 5.7 inç Ekran ve 13MP Kamera İle Duyuruldu

Oppo, A75 ve A75s modellerini duyurmasının ardından şimdi de bir başka akıllı telefonununu açıkladı. A83 isimli cihaz sekiz çekirdekli 2.5GHz hızında bir çipset, 5.7 inç 720×1440 piksel ekran ve 18:9 en boy oranı ile geliyor.

Dahili depolama 32GB iken RAM 4GB seçilmiş. Akıllı telefon 13MP ana kamera ve 8MP bir selfie kamera destekliyor. Cihazın ölçüleri 150.5 x 73.1 x 7.7mm ve 143 gram ağırlığında. Telefon Android 7.1 çalıştırıyor ve 3090mAh bataryası var.

Oppo A83 aynı zamanda yüz tanıma teknolojisini destekliyor ve bunun ekran kilidini 0.18 saniyede açtığı belirtilmiş. Akıllı telefon için renk seçenekleri Şampanya Altını ve Siyah şeklinde ayrılmış.

Cihaz 215 dolar, yaklaşık 820 lira fiyat etiketine sahip ve 29 Aralık’ta Çin’de satışa sunulacak.