Oreo Xiaomi Mi A1’e Hızlı Şarj Özelliğini Getirecek

Xiaomi bu ayın başında Mi A1 akıllı telefonu için Oreo beta programını başlatmıştı. Raporlarda yayınlanan versiyonun parmak izi okuyucusunu hızlandırdığı ancak dual-SIM özelliğinin iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu bildirilmişti.

Şimdiyse beta versiyonu ile ilgili daha fazla bilgiye sahibiz. Yeni raporda Xiaomi’nin bu versiyon için hızlı şarj desteğini aktifleştirdiği belirtilmiş. Eğer Mi A1’de bu özelliği arayanlardansanız, Oreo’nun final sürümünü bekleyin.

Oreo ayrıca cihazın uygulamaları yükleme hızını ve animasyonları oynatma akıcılığını artırmış. Adaptif ikonlar ve Picture-in-Picture modu gibi tüm standart Oreo özellikleri güncellemeye dahil edilmiş.

Çinli şirket final sürümünün bu yıl bitmeden yayınlanacağının sözünü veriyor. Beta testi beklendiği gibi giderse kullanıcıların çok fazla beklemesi gerekmiyor.