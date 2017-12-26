Samsung Galaxy Core Prime’a Android 8.0 Oreo yüklemek için uygulanması gereken işlemleri ele alıyoruz. Samsung’un 2014 yılında kullanıma sunduğu Galaxy Core Prime akıllı telefonu uzun süre önce güncelleme desteğini kaybetti fakat cihaza TWRP recovery yüklendiği ve root atıldığı takdirde custom ROM çözümleriyle güncel Android işletim sistemi versiyonlarını deneyimleme imkanı elde ediliyor. Akıllı telefonda Android 8.0 Oreo işletim sistemini çalıştırmak için geliştirici Dreamstar‘ın hazırladığı resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM yüklenebilir.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu paketin de sıkıntıları var. Şebeke, kamera, sensörler ve video oynatma (donanımsal hızlandırma) özelliklerinin çalışmadığı belirtiliyor. Bu nedenle bu ROM’u gündelik olarak kullandığınız cihaza yüklemeniz önerilmiyor. Bir kenarda aktif olarak kullanmadığınız Galaxy Core Prime akıllı telefonunuz varsa Android 8.0 Oreo işletim sistemini denemek için kurulum yapmayı düşünebilirsiniz. Dilediğiniz zaman stock ROM’a geri dönebilirsiniz.

ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy Core Prime’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

İlk olarak buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemek gerekmekte. Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın. Galaxy Core Prime’ı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin. Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin. Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.