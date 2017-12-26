Samsung Galaxy S7’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un 2016 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon modellerinden olan Galaxy S7 esasında Android 8.0 Oreo güncellemesini resmi olarak alacak fakat bu güncelleme yakın zamanda yayınlanmayacak. Henüz 2017 yılının amiral gemisi modelleri için Oreo Beta testleri sürmekte.

Galaxy S7 akıllı telefonunuz varsa, TWRP recovery kurduysanız ve root erişimini sağladıysanız akıllı telefonunuzu geliştirici Ivan_Meler‘in hazırladığı resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna taşıyabilirsiniz.

Custom ROM kurulumunun ardından akıllı telefonlarda çeşitli özellik ve bileşenlerle ilgili sıkıntı yaşanabilmekte. Bu ROM’da GPS ve varsayılan video oynatıcısında portre modunda video oynatımı ile ilgili sorunlar oluşabiliyor. Yine zaman zaman bazı grafiksel hatalar görülebilir. Tabii geliştiricinin tespit edemediği başka sorunlar da olabilir.

ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy S7’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

İşlem garantiyi sonlandırıyor, yalnızca Android Oreo’ya geçmek için TWRP yükleme ve root atma işlemlerine girmenizi öneremeyiz. Bunun için resmi güncellemeyi beklemeniz daha doğru olacaktır. Ama cihazınıza zaten daha önce root attıysanız ve custom ROM’lara ilginiz varsa gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemek gerekmekte. Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın. Samsung Galaxy S7’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin. Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin. Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.