18:9 Ekranlı Xiaomi Redmi 5 ve 5 Plus Duyuruldu

Çok sayıda sızıntıdan sonra Xiaomi tarafından Redmi 5 ve 5 Plus modelleri için resmi duyuru geldi. Çin’de gerçekleşen tanıtım sırasında FullView çerçevesiz ekranlar ve dev bataryalar ön plana çıkarıldı. 5.7 inç 18:9 oranlı HD+ ekrana sahip Redmi 5 ile sekiz çekirdekli 1.8 GHz Snapdragon 450 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı geliyor ve microSD kart eklenebiliyor. 32 GB olan üst versiyonu alırsanız bellek 3 GB oluyor! Android 7.1.2 yüklü gelen cihaz aslında MIUI 9 içeriyor. 12 MP ana ve 5 MP ön kamera içeren cihazın parmak izi okuyucusu ve LED flaşı arka kısımda. 3300 mAh bataryası iddialı ve fiyatı sadece 120 dolar.

Abisi Redmi 5 Plus ise biraz daha üstün özellikler içeriyor. Görüntüsü aynı olsa da 5.99 inç 18:9 Full HD+ ekran, Snapdragon 625 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama ya da 4 GB RAM ve 64 GB depolama gibi çok sayıda üstünlüğü var. 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip bu modelin parmak izi alıcısı arka kısımda. Çeşitli renk seçenekleriyle sadece 150 dolar fiyatla satışa sunulacak.