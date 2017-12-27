Android dünyasında güncellemeler en büyük sorunlardan biri ve çok fazla sayıda farklı cihaz olunca işletim sistemi güncellemelerini gelmesi aylar alıyor. Bu alanda yavaşlığıyla bilinen Asus’un ZenFone 3 serisine özel Android 8.0 Oreo güncellemesi önceden ilan edilmişti ama henüz gelmedi.

Android: Asus ZenFone 3 İçin Beta Android 8.0 Oreo İndirin

ZenFone 4 daha öncelikli olduğundan firmanın bu ay içinde ya da Ocak ayında Oreo güncellemesini sunması ve ardından ZenFone 3 için devreye girmesi bekleniyordu. Bir süre önce sızan ZenFone 3 için Oreo güncellemesi fotoğraflarından sonra sonunda Beta olarak sızdırıldı. OreoBooyah adlı kullanıcının ele geçirdiği bu güncelleme Beta olduğundan sadece meraklı ve bilgililere hitap ediyor.

Final ve kararlı versiyonun Ocak ya da Şubat ayında dağıtıma girmesi bekleniyor. Şu anda Beta olan paket sadece model ZE552KL ile uyumlu. Güncellemeden önce sistem yedeği almanızı öneriyoruz. 1 GB boyutlu dosyayı silinmeden şu iki adresin birinden indirin:

https://drive.google.com/drive/folders/1Fk2Ja8TPnW6VfSiQfepL7sIpDLhgis-2

https://drive.google.com/drive/folders/1j0mPVfWEJ9G83UhZpv5gGUDgbC8aczTX

Güncellemeden önce ZE552KL ile yüklü sistem sürümünün WW-14.2020.1711.75 olması gerekiyor. Aynı zamanda TWRP gibi başka bir kurtarma kurduysanız stock kurtarma geri kurumalı. Ardından inen paketi microSD karta atıp cihaza yerleştirin.

Cihazı kapatın ve 5-6 saniye bekleyin ekran kararsın.

Güç ve ses kısma butonlarına aynı anda basın

Ekranda ünlem gelirse ses açma basılı tutup güç butonuna basıp stock kurtarma menüsüne girin. Üstte recovery yazacak.

MicroSD kurulum satırını seçin ve zip dosyasını gösterin.

İşlem biraz zaman alacak ve bitince yeniden başlat komutu vereceksiniz.

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